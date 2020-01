In ein Restaurant in Alt-Salbke in Magdeburg ist eingebrochen worden. Foto: Daniel Maurer/dpa

Bei einem Einbruch in ein Restauarant in Alt-Salbke in Magdeburg haben die Täter einen Spielautomaten geplündert.

Magdeburg (vs) l Nach Angaben der Magdeburger Polizei haben sich die unbekannten Täter in der Nacht zum 9. Januar 2020 Zutritt zu einem Restaurant in Alt-Salbke verschafft. Der Einbruch sei am Morgen des 9. Januar gegen 10 Uhr entdeckt worden, hieß es am Freitag von der Behörde in Magdeburg.

Die bislang unbekannten Täter brachen die Eingangstür zu dem Restaurant auf und verschafften sich dadurch Zutritt. Im Inneren machten sie sich an einem Spielautomaten zu schaffen und entwendeten daraus die Geldkassette. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Spuren gesichert

Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort, welche sich derzeitig in der Auswertung befinden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.