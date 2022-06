Einkaufen in Magdeburg: Hier startet der neue Express-Lieferdienst für Lebensmittel

In nur zehn Minuten sollen die Lebensmittel nach der Online-Bestellung an der Haustür abgeliefert werden. Der erste Express-Lieferdienst kommt aus Berlin nach Magdeburg.

Lebensmittel können in Magdeburg per Lieferdienst nach Hause gebracht werden.

Magdeburg - Das Start-up Flink aus Berlin startet in diesen Tagen sein selbst ernanntes Expressangebot an zentraler Stelle in Magdeburg . Laut eigenem Anspruch sollen die bestellten Waren bereits nach zehn Minuten an der Haustür des Kunden abgegeben werden. Entsprechend dieser selbst gesteckten Zeitvorgabe ist der Lieferbereich eingeschränkt – schließlich gilt es, sich durch den Magdeburger Verkehr zu schlängeln.