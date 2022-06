Einkaufen: Weitere Hängepartie um Supermarkt für Nordwest in Magdeburg

Was wird aus der für Nordwest in Magdeburg geplanten Neuinvestition in einen Supermarkt? Eine Antwort der Stadt auf eine Anfrage der CDU fällt verhalten aus.

Bislang befindet sich der Lebensmittelmarkt für Nordwest im Holzweg in Magdeburg. Ob nebenan im Boquet-Graseweg ein moderner Ersatz entsteht, steht in den Sternen.

Magdeburg - So recht vorangehen möchte es nicht mit einem neuen Einkaufsmarkt für Nordwest in Magdeburg: Anstelle des bisherigen NP-Markts am Holzweg wird seit sechs Jahren an einem modernen und großzügigen Ersatz gleich um die Ecke, im Boquet-Graseweg, geplant. Doch ob das Vorhaben wirklich umgesetzt wird, steht in den Sternen, wie jetzt aus dem Magdeburger Rathaus zu erfahren war.