Spielen, Tanzen, Basteln, Toben und einen schönen Nachmittag mit der ganzen Familie verbringen - und das alles auch noch gratis: Das geht bei diesem Fest in Magdeburg.

Einladung zum Gratis-Fest für Familien in Magdeburg

So soll es wieder in Magdeburg werden: Spiel und Spaß neben dem Florapark im Floraparkgarten, hier mit Volksstimme-Maskottchen Vobi.

Magdeburg - Spätsommer, ein laues Lüftchen und viel Sonne – genau das sind die Voraussetzungen für ein Drachenfest für die ganze Familie, die – glaubt man der Wetterprognose – auch perfekt erfüllt werden dürften. Deshalb lädt die Volksstimme an diesem Sonnabend, 21. September 2024, zum Drachenfest ein. Von 13 bis 17 Uhr wird die große Wiese im Florapark-Garten schräg gegenüber vom Florapark und direkt am Olvenstedter Graseweg zum Mekka für Drachenfreunde.

Hier gibt es genug Platz zum Drachensteigen lassen – egal, ob die Fluggeräte selbst gebaut oder gekauft worden sind. Beim traditionellen Drachenfest der Volksstimme ist jeder gern gesehen – auch ohne Drachen. Die Volksstimme hat einiges dafür vorbereitet.

Los geht es um 13 Uhr mit Musik und Luftballonmodellieren. Danach wechseln sich auf der Bühne das Amo-Folklore-Ensembles, die Tanzgruppe Vilando, eine Bauchredner- und eine Papageienshow mit weiteren Programmpunkten ab. Auf dem Veranstaltungsgelände gibt es darüber hinaus viele Angebote. Mit dabei sind das Nostalgie-Karussell, eine Keramikmalerei, ein Glücksrad, diverse Spielmodule und natürlich eine Drachenbauwerkstatt, in der spontan Fluggeräte gebaut werden können.

Der Eintritt zum Gelände ist wie immer frei. Wie in den Jahren zuvor richtet sich das Fest an die ganze Familie. Partner ist in diesem Jahr die Wohnungsbaugenossenschaft MWG, die ihr Mieterfest mit ausrichtet.

Drachenfest der Volksstimme: Sonnabend, 21. September, 13 bis 17 Uhr, Florapark-Garten (Gelände südlich des Floraparks direkt am Olvenstedter Graseweg.) Gäste parken am besten auf dem Florapark-Parkplatz. Eintritt frei.