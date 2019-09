Ein Magdeburger löste am Montag im Neustädter Feld einen Großalarm aus. In seiner Wohnung sollen sich gefährliche Stoffe befunden haben - das stimmte nicht. Symbolbild: Martin Rieß

Die Meldung über radioaktive Stoffe in einer Magdeburger Wohnung löste am Montag Großalarm aus - gefunden wurde nichts.

Magdeburg (vs) l Am Montag gegen 11.35 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass in einer Wohnung im Milchweg im Stadtteil Neustädter Feld radioaktive Stoffe freigesetzt worden seien. Daraufhin kamen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zum Einsatz.

Der Bereich um das Wohnhaus wurde abgesperrt, der Milchweg zeitweise voll gesperrt und die betreffende Wohnung kontrolliert. Der Verdacht bestätigte sich nicht. Es seien keine radioaktiven Stoffe gefunden worden.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, erklärte eine Polizeisprecherin nach dem Einsatz.