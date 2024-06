Die Feuerwehr ist am Mittwoch (12. Juni) zu einem brennenden Fahrzeug am Heumarkt in Magdeburg alarmiert worden. Ein Transporter stand in Flammen.

Einsatz in Magdeburg: Feuerwehr löscht Transporter in Vollbrand

Der Transporter hat in der Straße Am Charlottentor - nahe dem Heumarkt in Magdeburg - Feuer gefangen.

Magdeburg - Die Feuerwehr ist am späten Mittwochvormittag (12. Juni) zu einem Brand am Heumarkt in Magdeburg alarmiert worden. In der Straße Am Charlottentor im Stadtteil Brückfeld hatte ein Transporter Feuer gefangen.

Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, berichtete der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Prester. Neben den ehrenamtlichen Rettern aus Ostelbien rückten auch Kräfte der Berufsfeuerwehr zum Brandort aus.

Rund 2.000 Liter Löschwasser wurden eingesetzt, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Anschließend wurde das Fahrzeug auch noch mit Schaum abgelöscht. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Der Transporter hat einen Vollschaden. Es gab keine Verletzten. Kurz nach Mittag war das brennende Fahrzeug gelöscht und die Feuerwehr konnte wieder abrücken.

Brand bricht nach Zündung aus

Der Transporter gehörte zu einem Unternehmen, das Glasfaserleitungen verlegt. Nachdem ein Mitarbeiter die Zündung des Transporters gelöst hatte, sei Rauch aus dem Motorraum aufgestiegen, berichtet ein anderer Mitarbeiter. Wenig später brannte das Fahrzeug schon lichterloh.

Das Unternehmen stand zum Ende des Löscheinsatzes bereits mit einem Abschlepper bereit, um das Fahrzeug abzutransportieren.