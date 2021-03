Löscheinsatz der Feuerwehr: In Magdeburg brannte am Morgen eine Lagerhalle. Symbolfoto: Martin Rieß

Am Donnerstagmorgen brannte eine Lagerhalle in Magdeburg am Neustädter See.

Magdeburg (vs) l Das Feuer wurde nach Angaben der Magdeburger Polizei gegen 4 Uhr entdeckt. Es brannte ein Gebäude am Neustädter See Bereich der Barleber Chaussee. Die Brandursache ist bislang unklar, erklärte eine Polizeisprecherin. Beim Eintreffen der Beamten stand eine Lagerhalle in Vollbrand, so hieß es am Morgen dazu weiter von der Magdeburger Polizei. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Gesamtschaden in unterer fünfstelliger Höhe entstanden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

