Eine großangelegte Rettungsaktion für einen Hund hat es an der Elbe in Magdeburg gegeben. Symbolfoto: pixabay.com/CC0

Eine Rettungsaktion für einen ins Eis eingebrochenen Hund hat es am Dienstag im Bereich der Herrenkrugbrücke nahe Elbufer gegeben.

Mageburg (vs) l Bei der Rettungsaktion seien auch Passanten und Einsatzkräfte der Feuerwehr mit dem eisig kalten Wasser in Berührung gekommen. Wie die Feuerwehr am Abend informierte, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 14.30 Uhr an der Elbe in Magdeburg im Bereich Rothensee. Insgesamt 16 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.

Auf den Schwemmwiesen in der Nähe des Parkplatzes Lange Lake nördlich der Herrenkrugbrücke war ein Hund rund 8 Meter vom Ufer entfernt im Eis eingebrochen. Durch den hohen Wasserstand der Elbe betrug die Wassertiefe an dieser Stelle mehr als zwei Meter. Der Hund kämpfte tapfer und hielt sich mit Mühe am Rand des Eises, schilderte ein Sprecher der Feuerwehr die dramatischen Minuten. Zwei hilfsbereite Passanten hatten bereits erfolglos versucht, den Hund zu retten, und waren dabei vollständig durchnässt worden.

Nach Ankunft der Rettungskräfte setzte die Feuerwehr zwei Steckleiterteile zur besseren Lastverteilung auf dem Eis ein. Das Eis erwies sich als nicht tragfähig; ein Feuerwehrmann brach ein und tauchte auch vollständig ins eiskalte Wasser ein. Mittels Sicherungsseil kehrte er zurück zum Ufer. Zwei weiteren Feuerwehrangehörigen gelang es im Anschluss, über das Eis zu dem schwächer werdenden Hund zu gelangen. Zwar brachen auch sie ein, konnten jedoch den Hund ergreifen und ans Ufer retten.

Helfer zur Beobachtung im Krankenhaus

Die durchnässten Personen wurden von der Feuerwehr mit trockener Kleidung versorgt, in den beheizten Feuerwehrfahrzeugen untergebracht und im Anschluss durch den nachgeforderten Rettungsdienst untersucht. Ein ziviler Helfer wurde daraufhin zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Hund konnte nach erster Trocknung und Aufwärmung durch die Tierretter der Besitzerin übergeben werden.

Ein festgefahrenes Fahrzeug der Feuerwehr musste zum Abschluss des Einsatzes aus dem Schnee gezogen werden, hieß es weiter.