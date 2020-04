Dieses Selbstporträt zur Gutscheinaktion hat Geschäftsstraßenmanager Michael Hoffmann in Zeiten der Kontaktsperre von sich für die Volksstimme gemacht. Foto: M. Hoffmann

Die Corona-Krise trifft auch die Händler in Magdeburg Sudenburg. Das Geschäftsstraßenmanagement hat eine Unterstützer-Aktion gestartet.

Magdeburg l „Es geht darum, ein Zeichen zu setzen und die Dienstleister und Geschäfte im Stadtteil während dieser für sie besonders schwierigen Zeit zu unterstützen“, sagt Michael Hoffmann, der seit 2016 als Geschäftsstraßenmanager von der Stadt in Sudenburg eingesetzt wird. Er hat auf der Internetseite des Geschäftsstraßenmanagements eine Gutscheinaktion initiiert, an der sich die Gewerbetreibenden des Stadtteils beteiligen können: Wer nicht selbst im Internet aktiv werden und einen möchte, kann sich auf www.halber.biz mit einem Logo und Aufruf präsentieren. „In welcher Form der Gutschein angeboten wird, ist dabei jedem der Teilnehmer freigestellt“, so Hoffmann.

Per Mausklick zum Gutschein

Und so funktioniert die Aktion: Interessierte erwerben per Klick einen Gutschein, der nach der Bezahlung per E-Mail versandt wird. Hoffmann: „Nach dem Ende der Corona-Krise kann er dann eingelöst werden und auf dieses Weise schon jetzt etwas Gutes tun und die Geschäfte vor Ort unterstützen.“

Für Nachfragen ist das Sudenburger Geschäftsstraßenmanagement, das seinen Sitz in der Halberstädter Straße 148 hat, per E-Mail an mh@halber.biz zu erreichen.