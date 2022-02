Eiszeit in Magdeburg: Schlittschuhbahn geht nach Sturm in Verlängerung

Sturm und Unwetter haben die Veranstalter der Eiszeit dazu bewogen, die Winterattraktion zu verlängern. Die Eisbahn an der Festung Mark sollte bisher Ende Februar 2022 schließen.

Die Eisbahn vor der Festung Mark in Magdeburg bleibt aufgrund des Sturms länger geöffnet.

Magdeburg - Die große Eislaufbahn vor der Festung Mark musste aufgrund anhaltender Unwetter in Magdeburg mehrfach geschlossen werden. Deshalb haben sich die Veranstalter entschlossen, die Attraktion um eine Woche zu verlängern, teilte die Festung Mark mit.

Schlittschuh-Fans können die Eisbahn noch bis zum Sonntag, 6. März 2022, besuchen statt nur bis Ende Februar. Schulklassen, Vereine und Firmen haben zudem die Möglichkeit, die Eisfläche auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu buchen, teilten die Veranstalter mit.

Die Eisfläche an der Festung Mark ist in diesem Jahr erstmals nicht im Hof sondern im Hohepfortepark aufgebaut. Dadurch ist die Fläche mit 700 Quadratmetern um etwa ein Drittel größer als in den Vorjahren.