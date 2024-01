Freizeit und Kultur Elbauenpark in Magdeburg: Was neben neuem Ticketsystem für 2024 geplant ist

Der Elbauenpark in Magdeburg erneuert sein Ticket- und Einlasssystem. Zum Saisonstart sollen Tickets auch Online, per Handy und am Automaten erworben werden können. Es soll nicht die einzige Neuerung zum 25-jährigen Bestehen sein.