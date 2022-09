Elberadweg unbeleuchtet Die alte Elbe bleibt dunkel: Wasserfallbrücke in Magdeburg könnte zum Sicherheitsrisiko werden

Die Geh- und Radwegbrücke am Cracauer Wasserfall in Magdeburg wird rege genutzt. Bürger sehen ein Sicherheitsrisiko wegen der mangelhaften Beleuchtung in der Nacht.