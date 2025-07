In Magdeburg ist in der Nacht eine Trinkwasserleitung gebrochen. Durch das ausgetretene Wasser wurde eine Straße beschädigt. Sie ist für Autos und Straßenbahnen gesperrt.

Rohrbruch in Magdeburg: Sperrung für Autos und Straßenbahnen

Havarie an Trinkwasserleitung

In Magdeburg ist nach einem Wasserrohrbruch die Fahrbahn gesperrt. Auch Straßenbahnen müssen umgeleitet werden.

Magdeburg. - Die Schäden sind auch am Morgen danach noch deutlich zu sehen. Eine Trinkwasserleitung war in Magdeburg in der Nacht zum 8. Juli 2025 gebrochen. Die ausgetretenen Wassermassen haben den Gehweg und die Fahrbahn der Hohepfortestraße unterspült.