Das Elbrock Open-Air sollte im August 2025 erstmals im Magdeburger Elbauenpark stattfinden. Nun wurde das Festival abgesagt. Was die Gründe dafür sind und wie es mit bereits gekauften Tickets weitergeht.

Open-Air in Magdeburg gestrichen: Rockfestival im Elbauenpark abgesagt

Magdeburg. - Was als neues Highlight für Rockfans in Magdeburg geplant war, endet nun mit einer enttäuschenden Nachricht: Das Elbrock Open-Air, das am 23. August 2025 im Elbauenpark Magdeburg stattfinden sollte, wurde abgesagt. Wie Besucher den Preis für ihre Tickets zurückbekommen.