Beliebter Foto-Spot an Dom und ELbe Sie ist zurück: Elbschaukel hängt wieder an der Hubbrücke in Magdeburg

Die beliebte Elbschaukel an der Magdeburger Hubbrücke hängt erneut mit Blick auf den Dom. Warum sie zuvor abgebaut werden musste und was an der neuen Schaukel besonders ist.