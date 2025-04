Ob kreativ, sportlich oder einfach entspannen: Magdeburg hat in den Osterferien vom 7. bis 19. April 2025 einiges zu bieten. Hier ein paar Tipps und Ideen für Schulkinder und Familien.

Osterferien in Magdeburg: 10 Tipps für Kinder und Familien

In Sachsen-Anhalt starten am 7. April 2025 die Osterferien.

Magdeburg - Zwei Wochen Schulferien – hurra! Bis 21. April 2025 haben Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt über Ostern frei. Und das Beste: Für spannende Erlebnisse und Tage voller Spaß muss niemand weit verreisen. Denn auch direkt vor der Haustür wartet jede Menge Ferien-Abenteuer. Hier kommen Tipps für Magdeburger Kinder:

1. Stadtbibliothek Magdeburg bietet buntes Programm in den Osterferien

Mit ihrer Zentralbibliothek, den Zweigbibliotheken und der Fahrbibliothek bietet die Stadtbibliothek auch in diesen Ferien ein Programm rund um das geschriebene Wort. Es gibt aber auch Bastelaktionen, beispielsweise am 8., 10., 15. und 17. April von jeweils 10 bis 12 Uhr in der Zweigbibliothek Florapark. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter stadtbibliothek.magdeburg.de im Internet.

2. Ein Besuch im Schwimmbad: „Nemo“ lädt zum Spielen und Planschen ein

Für regnerische oder eher kältere Tage bietet sich ein Besuch in einem der Schwimmbäder der Landeshauptstadt an. Insbesondere das Spaßbad „Nemo“ in der Herrenkrugstraße 150 hat für Kinder mit seinen Rutschen und Erlebnisbecken einiges zu bieten. Das Schwimmbad hat montags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für 4 Stunden 14 Euro für Kinder und 18 Euro für Erwachsene.

3. Neues Lernen im Technikmuseum: Kinder haben freien Eintritt

Im Technikmuseum, Dodendorfer Straße 65, wird von 10 bis 17 Uhr (außer montags) Industriegeschichte näher gebracht. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben hier grundsätzlich freien Eintritt, Erwachsene zahlen 4 Euro.

4. Filme für alle Altersgruppen in Magdeburger Kinos

Für filmische Unterhaltung sorgen die Kinos in der Landeshauptstadt. Neben den großen Namen Cinemaxx und Cinestar bieten auch das Ferienkino im Moritzhof und das Oli-Kino eine Auswahl für Kinder verschiedener Altersgruppen. Informationen zum Programm gibt es auf den entsprechenden Internetseiten der Kinos.

5. Alles über Dino-Eier im Naturkundemuseum lernen

Passend zur Osterzeit kann man im Museum für Naturkunde mehr zu den Eiern und Nestern der Dinosaurier erfahren. An den Dienstagen, 8. und 15. April, um 14 Uhr können Kinder ab sechs Jahren mit dem Team des Museums das Geheimnis lüften, wie Dinosaurier ihren Nachwuchs in die Welt brachten und wie die Eier und Nester gestaltet waren. Das Programm ist für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenfrei, es wird um eine kurze Anmeldung unter service@museen.magdeburg.de gebeten. Regulär können die drei Museen dienstags bis freitags, 10 bis 17 Uhr, besucht werden. Das Dommuseum hat auch am Wochenende zu diesen Zeiten geöffnet.

6. Magdeburger Zoo: Reise in die Welt von Nutz- und Heimtieren

Auf einer Reise in die Welt von Nutz- und Heimtieren ergründen die Kinder im Magdeburger Zoo, Zooallee 1, welche tierischen Produkte wir in unserem alltäglichen Leben nutzen. Spielerisch erkunden sie unter anderem, wie unterschiedliche Nutz- und Heimtiere gehalten werden. Das Angebot findet morgen bis Freitag täglich von jeweils 10 bis 13 Uhr statt. Treffpunkt ist der Haupteingang Zoowelle. Die Teilnahme ausschließlich für Kinder von 8 bis 12 Jahren kostet 19 Euro, die Tickets dazu können online über zoo-magdeburg.de/veranstaltungen/ gekauft werden.

7. Tierwelt-Erlebnistag bei Gruson-Gewächshäuser

Die Gruson-Gewächshäuser laden für den 9. April zu einem Tierwelt-Erlebnistag ein und bieten Ferienkindern ein buntes Programm. Zwischen 14 und 17 Uhr stehen die tierischen Bewohner der Gewächshäuser im Vordergrund. Die Veranstaltung ist für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren konzipiert. Es gelten die regulären Eintrittspreise der Gruson-Gewächshäuser (3,50 Euro, ermäßigt 2 Euro). Die Gruson-Gewächshäuser sind auch an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

8. Ostereiersuche im Elbauenpark Magdeburg

Die Osterschatzsuche im Elbauenpark beginnt am 12. April. Mit einer Schatzkarte ausgestattet, können Besucher die Verstecke am Großen und Kleinen Cracauer Anger suchen und entdecken. Die Karten für die Rallye, die bis zum 21. April läuft, sind an den Kassen am Eingang erhältlich. Die Schatzsuche ist täglich von 9 bis 18 Uhr während der Öffnungszeiten des Parks möglich. Es warten Preise und Überraschungen auf die Teilnehmer.

9. Toben und Auspowern beim Indoorspielplatz

Während der Ferien und an Feiertagen in Sachsen-Anhalt ist der In-/Outdoorspielplatz Schatzhöhle, Reinhard-Mannesmann-Weg 5, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für Kinder unter einem Jahr frei, für Kinder bis zwei Jahre kostet er 8 Euro, bis 17 Jahre 10 Euro und Erwachsene zahlen 7 Euro.

10. Bei einer Lichterführung die Stadt erkunden

Bei der familienfreundlichen Lampion- und Lichterführung geht es am Mittwoch in der Dämmerung mit bunten Laternen durch das Domviertel. Während ein Stadtführer Geschichten rund um Kaiser Otto und die Sehenswürdigkeiten erzählt, sorgt der leuchtende Lampionzug für eine ganz besondere Atmosphäre. Die Führung beginnt um 17 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist das Dommuseum Ottonianum Magdeburg.

Eine Anmeldung wird unter veranstaltungen.magdeburg-tourist.de empfohlen, da maximal 25 Interessierte an der Führung teilnehmen können. Eine Teilnahme kostet für Erwachsene 9 Euro, für Kinder 7 Euro.