Elektronische Krankschreibung: Bei vielen Ärzten in Magdeburg gibt’s weiterhin den gelben Schein

Magdeburg - Mit der Zettelwirtschaft beim Arztbesuch sollte zum Jahresbeginn Schluss sein. Anstelle von Durchschlägen für Krankenkasse, Arbeitgeber und Versicherte ist die schrittweise Einführung der digitalen Krankschreibung vorgesehen. In der Praxis hapert es jedoch an der Umsetzung, wie Ärzte aus Magdeburgs Westen auf Nachfrage erklären. Stichprobenartig befragte die Volksstimme elf Ärzte in Neu- und Alt-Olvenstedt sowie Nordwest. Zehn davon gaben an, noch keine digitale Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verschickt zu haben, eine Ärztin wollte sich dazu nicht äußern.