Eltern in Magdeburg: Wie eine neue Baby-App vor und nach der Geburt helfen soll

Einen Wegweiser für werdende Eltern bietet das Familienhaus mit der mehrsprachigen Web-App „Baby Magdeburg“ an. Sie soll dabei helfen, die Informationsflut zu bewältigen.

Magdeburg - Nachdem ein Paar die Nachricht über eine Schwangerschaft erhält, folgt nach der ersten Freude oftmals eine Flut an Informationen. Was muss die Frau in der Schwangerschaft beachten? Wo finde ich eine Hebamme? Welche Dinge müssen nach der Geburt beantragt werden?