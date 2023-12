Engagierte Fans des 1. FC Magdeburg haben in Cracau einen Bolzplatz gebaut. Am Sonnabend (16. Dezember) gab es nun die offizielle Einweihung. Der Platz ist einer verstorbenen Fan-Ikone des FCM gewidmet.

Am Sonnabend (16. Dezember) ist der Bolzplatz von FCM-Fans in Magdeburg-Cracau eingeweiht worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Im Vorfeld des letzten Heimspiels des 1. FC Magdeburg in diesem Jahr hat es in Cracau einen besonderen Termin gegeben. Auf einer brachliegenden Fläche Am Brellin ist der „erste unkonventionelle Bolzplatz“ in Magdeburg offiziell eingeweiht worden.