Emotionales Wiedersehen in Magdeburg: Babys kehren nach 25 Jahren an Geburtsort zurück

Magdeburg - Am 2. Januar 1999 um 21.42 Uhr erblickte Marielena das Licht der Welt. Als erstes Baby auf der am Tag zuvor offiziell gestarteten Geburtsstation im Krankenhaus Marienstift spielte sie beim großen Wiedersehen nach 25 Jahren natürlich eine besondere Rolle.

Ihr zu Ehren – und stellvertretend für die anderen 523 Geburten des ersten Jahrgangs – war ein Trompetenbaum auf dem Gelände an der Harsdorfer Straße gepflanzt worden.

Hebamme erinnert sich an erste Geburt in neuer Station in Magdeburg

Marielena war zwar der Ehrengast der Jubiläumsveranstaltung am 5. Juni 2024, konnte aber selbst naturgemäß nichts von damals erzählen. Dafür erinnerte sich aber Hebamme Nadine Bresch an die Premierengeburt. Geholfen haben dabei die Fotos, die Marielenas Eltern damals vom Geburtsteam gemacht hatten und nun zum Wiedersehen mitbrachten. „Es ist schön, sie nach so langer Zeit wiederzusehen“, sagte die Geburtshelferin.

Marielena Rasch (2. von rechts) war am 2. Januar 1999 das erste Baby, das im Magdeburger Marienstift geboren wurde. Hebamme Nadine Bresch begleitete Mutter Sabine Reyher (rechts) und Vater Christian Rasch. Foto: Stefan Harter

Ob man in der neu eröffneten Station überhaupt richtig vorbereitet war, daran hätten sie damals gar nicht gedacht, erzählen Marielenas Eltern. „Wir waren bei einem Tag der offenen Tür und fanden die neue Station einfach schön“, sagt Mutter Sabine Reyher.

Erstes Baby im Marienstift erscheint schon 1999 in der Volksstimme

Am 2. Januar 1999 waren sie noch im Baumarkt, bevor sie schnell in die Klinik fuhren. Nadine Bresch wollte sie eigentlich noch mal nach Hause schicken, aber dann ging doch alles ganz schnell – und das Premierenbaby Marielena war da. Ein Foto gab es damals schon in der Volksstimme.

Drei Generationen und eine Hebamme: Vor 25 Jahren half Annett Michalzik (rechts) Anett Bernauer bei der Geburt von Tochter Vivian (Mitte). Diese bekam nun vor kurzem Sohn Gustav – ebenfalls auf der Geburtsstation des Magdeburger Marienstifts. Foto: Stefan Harter

Im Dezember 1999 war Anett Bernauer ebenfalls zur Geburt ihrer Tochter im Kreißsaal des Marienstifts. Vivian wurde Geburt 508. Und weil es ihrer Mama damals so gut dort gefallen hatte, war es für sie gar keine Frage, als es um die Geburt ihres Sohns ging. So kam der kleine Gustav vor wenigen Tagen ebenfalls im Marienstift zur Welt.

Ehemalige Hebammen schauen beim Wiedersehen zum Jubiläum vorbei

Nur Annett Michalzik, die Hebamme, die Vivians Mama vor 25 Jahren bei der Geburt geholfen hatte, war nicht wieder dabei. Sie arbeitet schon seit zehn Jahren als selbstständige Hebamme in der Vor- und Nachsorge, wie sie erzählt.

Zum 25-jährigen Bestehen der Geburtsstation schaute sie aber gerne vorbei, um ehemalige Babys wie Vivian als Erwachsene wiederzusehen. Wie sie kamen noch viele weitere ehemalige Mitarbeiterinnen der Geburtsstation vorbei.

Viele Familien vom ersten Geburtsjahrgang melden sich nach Aufruf

Auf einen Aufruf des Marienstifts hin hatten sich zahlreiche Familien gemeldet, die 1999 als erste dort entbunden hatten. Mit dem Anstecker „Marienstift-Kind“ wurde der mittlerweile erwachsene Nachwuchs beim Fest ausgezeichnet.

Johannes Brumm, Geschäftsführer des Krankenhauses, erinnerte daran, dass die Eröffnung der Station damals durchaus ein besonderer Moment gewesen sei. „Eigentlich wurden zu der Zeit Geburtsstationen eher geschlossen als eröffnet“, sagte er. Doch der Erfolg gibt der Entscheidung recht.

Über 20.000 Geburten in 25 Jahren im Magdeburger Krankenhaus Marienstift

Mittlerweile stehen über 20.000 Geburten in den Akten. Jährlich kommen gut 1.000 weitere Neugeborene hinzu. Chefarzt Wolfgang Hartmann sprach von der „lebenslangen Beziehung, die man zum Ort der Geburt hat“.

Doch dass das Premierenbaby auch ihr erstes Kind im Marienstift bekommt, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Marielena lebt mittlerweile in Berlin, wo sie studiert.