Altmarkkreis. - Seit wenigen Wochen steht fest, welche Westaltmärker in diesem Jahr für den Bürgerpreis nominiert sind, den der Altmarkkreis Salzwedel, die Volksstimme und die Sparkasse Altmark West bereits seit 2018 ausloben.

Zuvor gingen zahlreiche Vorschläge in den Volksstimme-Redaktionen in Salzwedel, Gardelegen und Klötze ein. Ein lebhafter Beweis, wie sehr die Menschen das ehrenamtliche Engagement in der Region zu schätzen wissen.

Bürgerpreis Altmarkkreis Salzwedel: Abstimmung startet am 2. Juli

Die Kandidaten sind nun also nominiert. Und jetzt, liebe Leserinnen und Leser, sind Sie an der Reihe. Denn jetzt wird abgestimmt!

Sie haben es schließlich in der Hand, wer den Pokal in den drei Kategorien entgegennehmen darf, der in festlichem Rahmen am 13. September auf dem Gutshof in Lindstedt verliehen wird.

Um Ihnen die Qual der Wahl zu erleichtern, werden wir in den kommenden Tagen die Nominierten in kurzen Porträts in Ihrer Volksstimme und auf volksstimme.de noch einmal vorstellen.

Ab Mittwoch, 2. Juli, geht es los. Ab dann ist auch die Online-Abstimmung freigeschaltet.

Es gibt wie immer drei Kategorien. Dazu gehört der Bürgerpreis für das „Lebenswerk“. Hier stehen Menschen im Blickpunkt, die sich seit vielen Jahren, oft schon seit Jahrzehnten, ehrenamtlich engagieren und ihren Verein, ihr Hobby, ihr Projekt geprägt haben.

Wie jedes Jahr dabei: die Kategorie „Alltagshelden“. Alltagshelden sind Menschen, die sich täglich für das Wohl ihrer Mitbürger einsetzen – sei es im Verein, beim Sport, in der Gemeinde, bei der Feuerwehr oder in der Seniorenarbeit.

Altmarkkreis Salzwedel: Bürgerpreis wird im September verliehen

In diesem Jahr wurde wieder eine besondere Kategorie ausgelobt: Die „Kulturmensch(en)“ sollen geehrt werden.

Ihnen verdanken die Altmärker viele schöne, entspannende, genussvolle und überraschende Momente bei Konzerten, Theaterstücken und anderen kulturellen Veranstaltungen.

Die Abstimmung ist wie immer ganz einfach: Für jede Kategorie haben Sie eine Stimme. Die können Sie ab Mittwoch, 2. Juli, online unter Volksstimme.de/Bürgerpreis abgeben.

Die Abstimmung läuft von 2. Juli, 0 Uhr, bis zum 13. Juli 23.59 Uhr.

Diese Kandidaten stehen zur Wahl:

Bürgerpreis: Die Nominierten in der Kategorie "Alltagshelden"

Hans-Christian Biank, Rohrberg - engagiert sich als Vorsitzender des Gemeindekirchenrates Rohrberg für sieben Kirchen und im Gemeinderat

Maik Grimm, Arendsee - kümmert sich als Vorsitzender des Wassersportvereins Arendsee unter anderem ums Drachenbootfahren

Andrea Jürges, Kusey - ist ein Multitalent in musikalischer Hinsicht und setzt sich gleich für mehrere Chöre und Projekte den Hut auf

Christel Rosenbaum und Doris Tepelmann, Beetzendorf - engagieren sich unermüdlich im Heimat- und Kulturverein Beetzendorf und sorgen für Angebote in ihrem Ort

Bürgerpreis: Die Nominierten in der Kategorie "Kultur-Mensch"

Daniel Graf, Kalbe - leitet seit seinem Studium mit Herzblut den Kirchenchor Kalbe und erfreut mit seinem Orgelspiel

Ingrid Lemme, Tylsen - bringt sich aktiv in die Arbeit des Heimat- und Kulturvereins Tylsen ein, hat viele Ideen wie das Büchercafé

Alexander Prinz, Jeetze - leitet den Chor Ichthys, bringt sich in den Gemeindekirchenrat und im Verein Freunde der Dorfkirche ein

Anja Rohrdiek, Lindstedt - wirkt aktiv im Verein Historische Region Lindstedt mit und hat bereits viele Projekte initiiert

Tilo Motschall, Ipse - steckt sein Herzblut in den Verein „ipse excitare“ und in den Erhalt der Ipser Dorfkirche

Michael Wolter, Salzwedel - ist Vorsitzender der IG Jazz, Konzertorganisator und langjähriger Mitstreiter beim Musikfest Altmark

Bürgerpreis: Die Nominierten in der Kategorie "Lebenswerk"

Hartmut Bock, Jübar - hat die Jungen Archäologen der Altmark gegründet und bewahrt als Ortschronist die Geschichte von Jübar

Konrad Fuchs, Gardelegen - engagiert sich ehrenamtlich im Sport und im Förderverein der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe

Peter Timme, Gardelegen - bringt sich bereits seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Verein Deutscher Ingenieure (VDI) ein