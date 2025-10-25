Wenn am Sonntag die diesjährige Saison für die Magdeburger Gierseilfähre Westerhüsen endet, geht auch eine Ära zu Ende. Fährfrau Simone Heiling setzt nach 40 Jahren auf der Elbe ein letztes Mal über. Auch ihre Kollegin geht in Rente.

Ende einer Ära: Magdeburger Fährfrauen holen ein letztes Mal über die Elbe

Britta Böhm (links) und Simone Heiling gehen in Rente. Die beiden Fährfrauen verlassen ihre Gierseilfähre Westerhüsen. Für Simone Heiling nach 40 Jahren auf der Elbe in Magdeburg.

Magdeburg. - 40 Jahre hin und her: Mit dem diesjährigen Saisonende der Gierseilfähre Westerhüsen endet in Magdeburg ein besonderes Fährkapitel. Nach 40 Jahren als Fährfrau geht Simone Heiling in Rente. Ihre Kollegin Britta Böhm folgt ihr nach neun Jahren auf der Fähre. Das dynamische Damen-Duo setzt am 26. Oktober 2025 zum letzten Mal über die Elbe. Was sie in all den Jahren - auch skurriles - erlebt haben.