Bautzen / Magdeburg. - Fernab ihres künftigen Einsatzortes in Magdeburg befinden sich derzeit die ersten beiden Wagen der neuen Straßenbahnen des Typs Flexity in der Endmontage. Beim Schienenfahrzug-Hersteller Alstom in der Oberlausitz werden die lackierten Wagenkästen mit allen Teilen vervollständigt, vermeldeten jetzt die Magdeburger Verkehrsbetriebe. Nach der Montage wird eine komplette, fahrbare Straßenbahn auf den Gleisen in der Werkhalle stehen. Doch wie geht es dann weiter?