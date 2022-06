Energie in Magdeburg: Müllheizkraftwerk Rothensee legt Grundstein für dritten Ofen

So wird die dritte Verbrennungsanlage am Müllheizkraftwerk Rothensee aussehen.

Magdeburg - Großer Bahnhof am 17. Juni 2022 am Kraftwerk-Privatweg in Magdeburg: Das Müllheizkraftwerk (MHKW) Rothensee hatte zur Grundsteinlegung für seine dritte Verbrennungsanlage eingeladen. Mit deren Fertigstellung wird das Areal im Gewerbegebiet Nord „die größte thermische Abfallverwertungsanlage in Deutschland sein“, wie Bernard M. Kemper, Aufsichtsratsvorsitzender des MHKW, verkündete.