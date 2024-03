Magdeburg - Magdeburg setzt weiter auf Sonnenenergie. Der Trend zum Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern und Balkonen ist ungebrochen.

Im vierten Quartal 2023 wurden in Magdeburg insgesamt 228 Solaranlagen neu installiert. Das entspricht einem Zuwachs von 8,2 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2023. Dies geht aus dem aktuellen Bericht des Vergleichsportals Selfmade Energy hervor. Damit liegt Magdeburg beim Bau von PV-Anlagen nach wie vor über dem bundesweiten Durchschnitt von sieben Prozent aller deutschen Städte.

Die Gesamtzahl der in Magdeburg installierten Solaranlagen beträgt aktuell 3.007 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von 48 Fußballfeldern.

Zum Vergleich: Im ersten Quartal des Vorjahres wurden ebenfalls insgesamt 228 Solaranlagen neu installiert. Dies entsprach zu dem Zeitpunkt einem Zuwachs von elf Prozent im Vergleich zur Datenerhebung im Dezember 2022. Damit lag das Wachstum in Magdeburg über dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte von 7,7, Prozent.

Solaranlagen in Magdeburg: Fläche wächst um fünf Fußballfelder innerhalb eines Jahres

Die Gesamtzahl der in Magdeburg installierten Solaranlagen betrug Anfang 2023 laut dem Portal Selfmade Energy 2.250 Anlagen – das entsprach ungefähr einer Fläche von 43 Fußballfeldern. Um fünf Fußballfelder ist also die Fläche der Photovoltaik-Anlagen in Magdeburg innerhalb eines Jahres gewachsen.

Die installierte Leistung in Magdeburg liegt im aktuellen Bericht über das erste Quartal 2024 bei insgesamt 76 Megawatt. Auch hier verzeichnet das Portal eine Steigerung gegenüber 2023. Damals lag die installierte Leistung bei 68 Megawatt.

Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1.000 Einwohner schafft Magdeburg es im aktuellen Ranking der Städte auf Platz 1.983 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 35. Selfmade Energy nutzt für dieses Ranking die offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das vierte Quartal 2023. Für 2.050 Städte wurden die Zahlen ausgewertet.

Solarexperte Dr. Tim Rosengart, Geschäftsführer des Vergleichsportals, spricht in dem Bericht von einem Rekordjahr 2023: „Im Jahr 2023 wurden so viele Photovoltaikanlagen in Deutschland installiert wie nie zuvor: Mehr als eine Million Systeme, davon mehr als 600.000 in der für private dachanlagentypischen Leistungsklasse zwischen zwei und 15 Kilowatt. Dieser neue Rekord zeigt einmal mehr, dass viele Hauseigentümer energetisch unabhängig werden und ihren eigenen Stromerzeugen wollen.“ Ein leichter Knick bei der Nachfrage wurde im vierten Quartal 2023 registriert. Rosengart geht davon aus, dass dies unter anderem mit der Unsicherheit zu tun hatte, ob die KfW-Förderung für private Solaranlagen fortgesetzt wird. Mittlerweile steht fest, dass die Förderung wegen des Haushaltslochs im Bund ausläuft.