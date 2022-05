Entlastungsstraße für Magdeburg Ostelbien ist neu in der Debatte

Magdeburg - Die Stadtverwaltung hatte sie zumindest mittelfristig beerdigt; der Stadtrat ruft sie jetzt neu auf – die Entlastungsstraße für ostelbische Stadtteile. Am 31. Januar 2022 überstellte eine Ratsmehrheit einen Antrag der SPD auf Erstellung einer Entwurfsplanung bis September zur weiteren Debatte in die Fachausschüsse, samt zweier Änderungsanträge der Fraktionen CDU und Gartenpartei/Tierschutzallianz. Letztere rufen die erst am Vorjahresende auf SPD-Antrag beerdigten Pläne zum Bau einer dritten, südlichen Elbquerung neu auf den Plan.