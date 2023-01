Entwicklung im Dezember: Magdeburg und die Marke der 10.000 Arbeitslosen

Magdeburg - So viele Menschen wie seit der Wende nicht mehr waren bundesweit 2022 sozialversicherungspflichtig beschäftigt, so eine Aussage aus der Bundesagentur für Arbeit vom 2. Januar. Würde das auch in Magdeburg bedeuten, dass die Arbeitslosenzahl im Dezember unter der Marke von 10.000 bleibt? Immerhin war dies im November und im Dezember 2021 der Fall. Am 3. Januar 2023 hat die Arbeitsagentur die Daten zum Arbeitsmarkt in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt veröffentlicht.