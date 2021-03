Aus dem Leben eines Epilepsie-Betroffenen im Altmarkkreis Salzwedel. Seit 20 Jahren gibt es dort auch eine Selbsthilfegruppe.

Altmarkkreis l „Das ist nicht wie ein gebrochenes Bein“, beschreibt Marco N. (Name von der Redaktion geändert) aus dem Altmarkkreis ein Problem seiner Erkrankung. Denn N. ist Epileptiker, und selbst die Anfälle, die bei der Krankheit auftreten können, sind nicht immer als solche erkennbar, wie aus Berichten hervorgeht.



N. ist in Deutschland einer von schätzungsweise 400.000 bis 800.000 Betroffenen. Symptome und Ursachen decken unter diesen ein weites Spektrum ab und reichen von kurzer, geistiger Abwesenheit bis hin zu länger anhaltenden Anfällen mit dauerhaften Schäden.



N. beschreibt bei seiner Erfahrung vor allem die Nachwirkungen. Ein Anfall kostet ihn viel Energie, sagt er, und er müsse sich hinterher tagelang ausruhen. Seine Erkrankung habe vor wenigen Jahren jemand anders gemerkt, wegen Krämpfen im Schlaf, die N. selbst entgangen sind.



Sein Arzt habe ihm daraufhin eine zweijährige Behandlung in Aussicht gestellt. „Da fühle ich mich gleich verarscht“, drückt er sein Misstrauen auf die Diagnose aus – das ließe sich so einfach und genau nicht festlegen.



Gegen seine Epilepsie nimmt er Tabletten, erzählt er, doch die unterdrücken nur die Symptome – und noch mehr. Denn unter deren Einfluss hätte er gar nicht so mit der Volksstimme reden können.



Betroffene berichten häufig von Vorurteilen und Unverständnis, etwa bei der Arbeitssuche. Arbeitgeber würden Nicht-Epileptiker bevorzugen, ist etwa N.s Eindruck, und einen Job habe er deshalb auch verloren – wegen einer völlig anderen Krankheit, aber das sei schon ausreichend gewesen, lautet sein Verdacht.



Ein Problem von N. sei auch, dass er wenige habe, um darüber zu reden. Ärzte könnten dies nur bedingt beurteilen, ohne selbst betroffen zu sein, während Freunde und Familie wenig Interesse zeigen.



Selbsthilfe und Rat

Eine Option, Gehör zu finden, sind andere Epileptiker. Salzwedel etwa hat seit fast 20 Jahren eine Selbsthilfegruppe (SHG). Geleitet wird sie von Michael Goertz, selbst Epileptiker und seit Oktober auch der 1. Beauftragte für Menschen mit Epilepsie im nördlichen Sachsen-Anhalt.



Zwischen vier und zwölf Personen sind ihm zufolge gerade an der SHG beteiligt, wegen Corona vorübergehend aber nur telefonisch. Die Mitglieder kommen aus dem ganzen Altmarkkreis und darüber hinaus, sollten sie vor Ort keine eigene SHG haben.



So soll ihnen die Chance gegeben werden, Probleme zu schildern und Rat zu suchen. Aber: „Profi bin ich nicht, ehrlich gesagt“, gibt Goertz zu. Er sieht sich daher auch als Vermittler, sollten andere Stellen besser beraten können.



In der Gruppe finden sich eher schwächere Epilepsie-Ausprägungen, beschreibt er, was auch zum Sichtbarkeitsproblem beitragen könnte. „Die Meisten denken, wir sind besoffen“, schildert er Reaktionen bei Anfällen. Da hilft es, andere in einer ähnlichen Situation zu kennen: „Das sind nicht nur Mitglieder, das sind Freunde geworden.“



Aber es gibt auch Methoden, Epilepsie selbst zu bewältigen, die N. zu bevorzugen scheint. Er habe sich viel selbst zu dem Thema belesen, dies sei „mit die älteste Krankheit, über die es Aufzeichnungen gibt“, fand er dabei heraus.



Dabei lernte er auch, sich daran anzupassen. Überforderung sei etwa eine Ursache, „davon kann das Gehirn überhitzen“, umschreibt er dies. Ärger sei eine andere, weshalb er versuche, ihn zu vermeiden. So entspanne er sich bewusst bei Kleinigkeiten, die ihn früher wütend gemacht hätten.



Michael Goertz bietet freitags zwischen 10 und 14 Uhr eine Epilepsieberatung an – auch für Außenstehende oder Angehörige von Betroffenen. Erreichbar ist er unter der Handynummer 0175/1218384 oder der E-Mail-Adresse michael.goertz@web.de.



Eine Übersicht über Symptome, Ursachen und empfohlenes Handeln bei einem Anfall gibt es zum Beispiel auf der Seite der Apotheken Umschau.