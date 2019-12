Was ist ein Epitaph

Ein Epitaph ist eine Grabinschrift oder ein Grabdenkmal für einen Verstorbenen an einer Kirchenwand oder einem Pfeiler. Oftmals sind sie sehr künstlerisch und aufwendig gestaltet. Der Unterschied zum Grabmal ist, dass ein Epitaph nicht zwangsläufig am Bestattungsort errichtet wurde. Im Spätmittelalter wurden viele dieser Epitaphs angefertigt. Vor allem in Kirchen. Domherr Friedrich von Arnstedt ist 1608 verstorben. 1610 wurde mit der Anfertigung des Epitaphs begonnen. Den Auftrag dazu gaben meist die Familien, sprachen über die Vorstellungen und Kosten. Aus diesem Grund lag manchmal eine längere Zeit zwischen dem Tod und der Anfertigung des Grabdenkmals des Verstorbenen.