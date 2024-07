Erinnern Sie sich? So sah Minol-Tankstelle in Magdeburg in 70er aus

Magdeburg - Zwei riesige rostige alte Behälter liegen auf dem Grundstück am Weizengrund, ein leicht modriger Geruch umgibt die Fläche an der Ecke zur Olvenstedter Chaussee, auf der neben den zwei Behältern noch einiges an Schrott herumliegt. Wie es dort früher aussah und wie die Zukunft am Weizengrund aussieht.