Die Magdeburger Feuerwehr musste in der Nacht zum Mittwoch zwei brennende Pkw löschen. Symbolfoto: Martin Rieß

In Magdeburg-Stadtfeld haben in der Nacht zum Mittwoch zwei Autos gebrannt.

Magdeburg l Zwei Brände an zwei verschiedenen Orten in Magdeburg-Stadtfeld: Wie die Volksstimme auf Nachfrage erfuhr, war ein betroffenes Fahrzeug, ein Mercedes, in der Goethestraße geparkt. Das zweite, ein Ford, war im Bereich der Großen Diesdorfer Straße abgestellt.

Es seien erhebliche Sachschäden entstanden. Am Brandort in der Gothestaße sei zudem der Fahrbahnbelag beschädigt worden. Beide Fahrzeuge wurden zur Spurenerfassung sichergestellt.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, sagte eine Behördensprecherin. Unklar ist, ob beide Vorfälle womöglich im Zusammenhang stehen.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, die bei der Aufklärung helfen könnten. Hinweise bitte unter Telefon 0391/546-3292 an das Polizeirevier Magdeburg.