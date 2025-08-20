weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Durchsuchungen bei Tatverdächtigen: Ermittlungserfolg der Polizei Magdeburg: Einbrüche geklärt, Vereins-Bus von Fortuna wieder da

Die Polizei Magdeburg hat drei Tatverdächtige ermittelt, die für mehrere Einbrüche verantwortlich sein sollen. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurde einiges an Diebesgut entdeckt.

Von Ivar Lüthe 20.08.2025, 15:42
Der Polizei in Magdeburg ist ein Ermittlungserfolg nach Einbruchsdiebstählen gelungen.
Magdeburg. - In dem Fall spielte Fortuna gleich eine doppelte Rolle: Die Polizei in Magdeburg hat bei Ermittlungen nach Einbruchsdiebstählen einen Durchbruch geschafft. Es wurden drei Tatverdächtige ermittelt. Sie sollen unter anderem beim Verein Fortuna Magdeburg eingebrochen sein.