Die Polizei Magdeburg hat drei Tatverdächtige ermittelt, die für mehrere Einbrüche verantwortlich sein sollen. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurde einiges an Diebesgut entdeckt.

Ermittlungserfolg der Polizei Magdeburg: Einbrüche geklärt, Vereins-Bus von Fortuna wieder da

Der Polizei in Magdeburg ist ein Ermittlungserfolg nach Einbruchsdiebstählen gelungen.

Magdeburg. - In dem Fall spielte Fortuna gleich eine doppelte Rolle: Die Polizei in Magdeburg hat bei Ermittlungen nach Einbruchsdiebstählen einen Durchbruch geschafft. Es wurden drei Tatverdächtige ermittelt. Sie sollen unter anderem beim Verein Fortuna Magdeburg eingebrochen sein.