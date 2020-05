Kein Glück hatte ein Einbrecher in Magdeburg. Kurz nach der Tat stellte ihn die Polizei.

Sudenburg (vs) l In der Nacht zum 29. Mai 2020 wurde eine Werkstatt im Wilhelm-Höpfner-Ring in Magdeburg gewaltsam durch unbekannte Täter geöffnet. Neben Bargeld wurden unter anderem ein Fahrzeugschlüssel sowie die dazugehörigen Fahrzeugdokumente und in weiterer Folge das dazugehörige Fahrzeug entwendet.

Durch Ermittlungsarbeiten konnte ein möglicher Tatverdächtiger bekannt gemacht werden, bei einer Durchsuchung konnten die Fahrzeugschlüssel, das Fahrzeug sowie eine große Summe an Bargeld, welche augenscheinlich als Diebesgut zuzuordnen ist, sichergestellt werden. Des Weiteren wurden kleinere Mengen an Betäubungsmittel in der Wohnung aufgefunden und beschlagnahmt.