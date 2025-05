In Magdeburg sind erneut Morddrohungen und Beleidigungen in Form von Graffiti gegen Oberbürgermeisterin Simone Borris und den Ordnungsbeigeordneten Ronni Krug aufgetaucht. Wer dahintersteckt und was die Stadt dagegen unternimmt.

Magdeburg. - Im Magdeburger Stadtgebiet sind erneut Morddrohungen gegen Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos), den Ordnungsbeigeordneten Ronni Krug (CDU) und eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes aufgetaucht. Am Nicolaiplatz und in der Moritzstraße wurden Graffiti an Hausfassaden gesprüht. Was dahinter steckt und wie die Stadt reagiert.