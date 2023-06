Nach Doppel-Rückzug aus der Innenstadt bekommt Magdeburg jetzt den modernsten McDonald’s in ganz Sachsen-Anhalt. Die Eröffnung rückt näher. Gleichzeitig gibt es Sorgen um den Domblick.

Eröffnungstermin für neues McDonald’s in Magdeburg steht

Im Frühjahr war Baustart für das neue McDonald's-Restaurant in Magdeburg.

Magdeburg - In kurzer Abfolge hatten Fans von amerikanischem Fast Food in Magdeburg zwei Hiobsbotschaften zu verdauen. Ende 2021 hatte zunächst das McDonald’s-Restaurant im Hauptbahnhof ersatzlos geschlossen. Wenige Monate später schloss dann auch die Filiale im ehemaligen „Stadt Prag“ am Breiten Weg.