Blick auf das begünte Dach des Unterstandes am Haltepunkt "Harzburger Straße" in Magdeburg.

Magdeburg - Unter einem Dach aus Pflanzen auf den Bus warten: das können Fahrgäste seit Neustem an der Haltestelle „Harzburger Straße“ in Lemsdorf. Dort hat der erste Fahrgastunterstand in Magdeburg ein begrüntes Dach erhalten. In den kommenden Jahren sollen weitere folgen.

Die Begrünung des neu aufgestellten Unterstandes an der Harzburger Straße kann als ein Muster gesehen werden, so Johannes Lauf von der Pressestelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). „Sie wurde durch den Werbekonzessionär Ströer Media Deutschland GmbH aufgestellt und wird durch diesen auch gepflegt.“

Zum Hintergrund: Die Stadt Magdeburg hatte die Außenwerberechte für 15 Jahre neu ausgeschrieben und zugleich die Bewirtschaftung und Vermarktung der Unterstände an Haltestellen der MVB geregelt.

Die Firma Ströer ist alter wie neuer Partner. Seit 2023 werden nun sukzessive die MVB-Haltestellen im gesamten Stadtgebiet mit neuen Unterständen modernisiert. Ein Teil davon soll wie in Lemsdorf ein Gründach erhalten.

Beitrag für Klima- und Artenschutz

Insgesamt sollen 35 Haltestellen ab dem kommenden Jahr sukzessive mit bepflanzten grünen Dächern ausgestattet werden, heißt es von den MVB. Damit soll ein Beitrag zum Klima- und Artenschutz vor geleistet werden. Die begrünten Unterstände könnten demnach als natürlicher Wasserspeicher dienen, sie reinigen die Luft von Feinstaub und bieten Nahrung und Lebensraum für Bienen und Insekten.

Bei der Frage, welche Unterstände noch mit Gründächern ausgestattet werden sollen, wird die Bevölkerung beteiligt. Die MVB hat eine Online-Umfrage gestartet. 50 Haltestellen stehen zur Auswahl.

Interessierte Bürger können aus der Liste drei auswählen, an denen sie sich eine verstärkte Begrünung wünschen. Die Umfrage ist unter dem Link www.mvbnet.de/gruendach/ im Internet abrufbar. Sie läuft noch bis diesen Freitag, 31. Mai.

An der Harzburger Straße gibt es derzeit nur auf einer Seite einen Fahrgastunterstand. Archivfoto: Konstantin Kraft

Im Anschluss folgen Auswertung und weitere Planung. Ab wann genau und in welchen Turnus die Haltestellen im kommenden Jahr mit Gründächern nachgerüstet werden, stehe derzeit noch nicht genau fest, so die MVB.

Kein Unterstand gen Reform

Trotz des Premierengründachs in der Harzburger Straße sehen Anwohner hier noch Handlungsbedarf. Grund: Aktuell gibt es nur auf einer Seite einen Unterstand. In Richtung Reform fehlt ein Wartehäuschen. Fahrgäste müssen hier bei Wind und Wetter ohne Schutz ausharren.

An diesem Unterstand hält kein Bus mehr. Konstantin Kraft

Die AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Lemsdorf setzt sich schon länger für die Nachrüstung eines Unterstandes ein. Zuletzt gab es positive Signale.

Der potenzielle Neubau sei aktuell in Prüfung mit der Stadtverwaltung, heißt es von den MVB. Wo und wann ein Unterstand nachgerüstet wird, bleibt vorerst noch unklar.