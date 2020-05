Der 15-jährige Saxofonist Noah-Benedikt Hahn aus der Nähe von Magdeburg möchte als Musiker durchstarten.

Magdeburg l Noah-Benedikt Hahn ist bereits vielen in der Magdeburger Musikszene ein fester Begriff. Nicht nur auf lokaler Ebene und im deutschen Raum ist er eine bekannte Persönlichkeit, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus. In den vergangenen Jahren hat er nämlich schon private und öffentliche Konzerte in Schweden, Frankreich und Madrid halten dürfen und stand bereits mit Patrick Kelly von der Kelly Family auf der Bühne.

Mit gerade einmal 15 Jahren hat Noah-Benedikt, der aus Farsleben im Bördekreis kommt, nun Anfang April 2020 sein erstes eigenes Album "Just be You" veröffentlicht, welches auch eigenständig produziert wurde. Die bisherigen Erfolge des jungen Musikers wurden ihm bereits in der frühen Kindheit in die Wiege gelegt. Schon sein ganzes Leben fühlt er sich mit der Musik tief verbunden, macht seit über zehn Jahren eigene Musik und wuchs in einer musikalischen Familie auf, "die schon immer viel zusammen gesungen hat", wie er lächelnd berichtet.

Magdeburger nimmt Gesangsunterricht

Während seiner Schulzeit beginnt er dann professionellen Gesangsunterricht zu nehmen, ein Vorhaben, welches er bis heute regelmäßig perfektioniert und weiterführt. Dass er auch das Musizieren aus tiefstem Herzen liebt, wird nicht nur deutlich, wenn man mit ihm spricht. Gerade dann, wenn er seine Musikinstrumente in seinem Studio betrachtet, lässt sich das Leuchten und die Freude in seinen Augen nicht verstecken.

Auch dort präsentiert er sich als vielseitig begabtes Talent, denn Noah-Benedikt kann neben dem von seinen Auftritten weitbekannten Saxofon auch noch die Flöte, Keyboard, Piano, Synthesizer und Schlagzeug vollständig bedienen, was er sich auch selbst beigebracht hat. Nach Noten musste er sich nie richten, das erledigte seine Intuition für ihn.

Auftritt bei "Stars for Free"

Sein größter und gleichzeitig schönster bisheriger Auftritt, wie er stolz erzählt, war in Magdeburg im Jahr 2018 auf der von über 25.000 Menschen besuchten Veranstaltung "Stars for Free" von Radio Brocken, wo neben ihm unter anderem auch Sunrise Avenue, Nico Santos und Glasperlenspiel vertreten waren.

Während sein Fokus früher größtenteils auf dem Covern von bestimmten Stücken lag, widmet er sich heute auch der Konzipierung von eigener Musik. Mit der Unterstützung seiner Familie und seines Texters Jasper Tautorus erfüllte er sich schließlich nach einem Jahr harter Arbeit den Traum eines eigenen Albums. Dieses ist eine absolute Herzensangelegenheit des Künstlers und tief mit seinen bisherigen Bühnenerfahrungen verwoben.

Album digital oder als CD

Die Bandbreite seiner komponierten Lieder reicht von leichtem Pop bis hin zu melodischem Swing. Zu den Lieblingsstücken des jungen Künstlers zählen "Not quite so bad" und "Spring Funk". Interessierte Leser und Fans des jungen Ausnahmetalents können sein Album digital oder im CD-Format über Spotify, Apple Music oder seinen YouTube-Kanal erwerben.

Noah-Benedikt freut sich über jeden weiteren Zuhörer und empfiehlt allen "einfach mal in jedes Lied reinzublicken und reinzuhören, weil dort sicher für jede Personengruppe etwas dabei ist".