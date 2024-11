In Magdeburg soll erstmals die Leipziger Kombispur an einer Kreuzung zum Einsatz kommen. Was es damit auf sich hat und was der Radfahrer-Verband dazu sagt.

Eine sogannte Leipziger Kombispur (hier ein Beispiel aus Düsseldorf) soll erstmals in Sachsen-Anhalt in Magdeburg getestet werden.

Magdeburg - Ein „Sicherheitspaket“ will die Magdeburger Stadtverwaltung für Radfahrer auf der Großen Diesdorfer Straße in Stadtfeld schnüren. So heißt es zumindest in einer aktuellen Pressemitteilung. Was steckt aber dahinter?