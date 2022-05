Es ging um 70 Millionen Euro: So wurde FAM in Magdeburg gerade noch vor dem Untergang gerettet

München/Magdeburg - Zwischen FAM und dem bisherigen Eigentümer Ceterum GmbH ist die Welt offenbar in bester Ordnung. Tatsächlich haben beide Firmen das vertraglich geregelt: Nach dem Verkauf des Magdeburger Traditionsunternehmens soll kein böses Wort über den anderen fallen. Offiziell bestätigen will das freilich niemand, die Pressemitteilung zum Verkauf von FAM enthält aber tatsächlich nur Freundlichkeiten. Ganz so freundlich war es am Ende aber natürlich nicht.