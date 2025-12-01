Ein stechender Gestank, grellgrüne Schmierereien, eine eingeschlagene Tür: Ein Buttersäure-Angriff macht Magdeburger Gastronomen fassungslos. Die Betreiber kämpfen nun nicht nur gegen den Geruch an – sondern auch um ihre Existenz. Und sie haben einen klaren Verdacht.

Auf Swen Riha wartete am Montagmorgen eine böse Überraschung. Auf das Lokal, das er mit seiner Frau in der Magdeburger Altstadt betreibt, wurde ein Anschlag mit Buttersäure und Graffiti verübt.

Magdeburg. - Fassungslos stehen Anja und Swen Riha am Montagmorgen (1. Dezember) vor ihrer Gastronomie in der Magdeburger Altstadt. Tränen stehen in ihren Augen – nicht nur wegen der grellgrünen Schmierereien, die sämtliche Scheiben und Tafeln ihres „Meat & Eat by Riha“ überziehen, und der eingeschlagenen Eingangstür. Sondern wegen eines beißenden, säuerlichen Geruchs, der sich in jede Faser frisst: Buttersäure. Der Albtraum jedes Gastronomen.