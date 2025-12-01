Giftstoff in der Altstadt „Es stinkt nach Rache“ – Buttersäure-Anschlag auf Magdeburger Gastronomie
Ein stechender Gestank, grellgrüne Schmierereien, eine eingeschlagene Tür: Ein Buttersäure-Angriff macht Magdeburger Gastronomen fassungslos. Die Betreiber kämpfen nun nicht nur gegen den Geruch an – sondern auch um ihre Existenz. Und sie haben einen klaren Verdacht.
Aktualisiert: 01.12.2025, 14:24
Magdeburg. - Fassungslos stehen Anja und Swen Riha am Montagmorgen (1. Dezember) vor ihrer Gastronomie in der Magdeburger Altstadt. Tränen stehen in ihren Augen – nicht nur wegen der grellgrünen Schmierereien, die sämtliche Scheiben und Tafeln ihres „Meat & Eat by Riha“ überziehen, und der eingeschlagenen Eingangstür. Sondern wegen eines beißenden, säuerlichen Geruchs, der sich in jede Faser frisst: Buttersäure. Der Albtraum jedes Gastronomen.