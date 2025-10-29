Eine Kita sollte ein unbeschwerter Ort für Kinder sein. Doch hinter den Kulissen einer Magdeburger Einrichtung brodelt es. Eltern schlagen Alarm, die Stadt zieht nun Konsequenzen.

Unbeschwert spielen: Das sollte in der Kita Alltag sein. In einer Magdeburger Kita soll es aber Fälle von Kindeswohlgefährdung gegeben haben.

Magdeburg. - Ein Kind, das angeschrien und weinend im Flur sitzen gelassen wird. Ein Mädchen, das bei einem Ausflug im Elbauenpark vergessen wird. Ein anderes, das aus einem Raum gezerrt wird: Fälle, die sich in einer Magdeburger Kita ereignet haben sollen. Was offenbar unter den Teppich gekehrt werden sollte, wird nun öffentlich. Mehrere Eltern sprechen nun über die Vorfälle, die sie zum Teil selbst miterlebt haben. Und die Stadt? Sie zieht Konsequenzen.