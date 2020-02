Fliegerbombe in Magdeburg entdeckt: Dieser Bereich wird am Freitag evakuiert. Quelle: Polizei Magdeburg

In Magdeburg-Rothensee ist eine Fliegerbombe entdeckt worden. Diese soll am Freitag entschärft werden.

Magdeburg l Bei Sondierungsarbeiten in Magdeburg-Rothensee ist eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe im Erdreich festgestellt worden. Diese soll am Freitag, 21. Februar 2020, möglichst noch vor Ort entschärft werden. Derzeitig bestehe keine akute Gefahr, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Bombe wurde bislang nicht freigelegt.

Wegen des Fundes wird am Freitag ab 11 Uhr der Bereich evakuiert. Hiervon werden vorrangig Gewerbetreibende betroffen sein. Ab 9 Uhr richtet die Stadt Magdeburg ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0391/540-7777 ein.

Die Polizei wird den Gefahrenbereich und die betreffenden Zufahrtsstraßen absperren, damit die Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Freitag ab 13 Uhr Maßnahmen zur Bombenentschärfung treffen können. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden hiervon die folgenden Bereiche betroffen sein:

Grabower Straße

Parchauer Straße

Ihlenburger Straße

Burger Straße

Wörmlitzer Straße

Stegelitzer Straße

Tucheimer Straße

Die Autobahn 2 und der August-Bebel-Damm sind von der Sperrung nach jetzigem Stand nicht betroffen.

Alle Betroffenen werden gebeten, am Freitag bis 12.30 Uhr den Bereich selbstständig zu verlassen. Die Polizei bittet alle Betroffenen, sich an die Anweisungen der Absperrkräfte zu halten und den Bereich weiträumig zu umfahren. Am Donnerstag will die Polizei in Kooperation mit der Stadt alle Gewerbetreibende persönlich über die Sperrungen informieren.