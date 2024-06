Rewe hat in Magdeburg das Logistikzentrum RE D 39 eröffnet. Warum es sich um eines der modernsten der Welt handelt, zeigt der Blick in den Betrieb.

Mit Video: Neues Rewe-Lager in Magdeburg: Roboter übernehmen das Kommando

Im neu eröffneten Rewe-Zentrallager in Magdeburg bestimmen die Roboter mit das Bild. Unter anderem stellen sie für die einzelnen Händler individuell die Paletten mit den bestellten Waren zusammen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Madeburg - Magdeburg hat in den vergangenen Jahren angesichts seiner verkehrsgünstigen Lage immer mehr Logistikunternehmen angelockt. Mit dem jetzt in Betrieb gegangenen Logistikzentrum von Rewe kommt nicht nur ein weiterer Mitspieler am Markt hinzu.