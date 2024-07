Von der Baustelle in der Faulmannstraße eingekesselt, fristet der Umsonstladen derzeit ein einsames Dasein. „Spenden bleiben aus. Das Lager ist so gut wie leer“, berichtet Ingo Block, der das Sozialprojekt als Vermächtnis seiner Partnerin weiterführt.

Magdeburg. - Er ist das Vermächtnis seiner Partnerin und der Rettungsanker vieler Menschen in finanzieller Notlage. Nur mit Mühe gelingt es Ingo Block, das Angebot des Umsonstladens in Salbke aufrechtzuerhalten. Mit Herz und Seele hatte Petra Rauchfuß die Anlaufstelle im Südosten der Stadt am Leben gehalten, wurde dafür sogar als „Magdeburgerin des Jahres“ nominiert.