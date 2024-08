Sie steigen gern in den Ultraleichtflieger: Fluglehrer Steffen Thran (l.) und Unternehmer Andreas Franke. Das von der Stadt geplante Flugplatz-Aus bringt mehrere Firmen in Existenznöte.

Magdeburg. - Der Schock sitzt tief bei Fahrlehrer Steffen Thran und Unternehmer Andreas Franke. Eigentlich wollten beide am Freitag eine entspannte Runde mit dem Ultraleichtflieger drehen. Doch seitdem die Pläne der Stadt, den Flugplatz in ein Gewerbegebiet umwandeln zu wollen, öffentlich geworden sind, ist die Stimmung gekippt. Aber so einfach wollen sie und weitere Unternehmer sich nicht von der Landebahn rollen lassen. Ist der Flugplatz mit den rund 200 Beschäftigten, die auf dem Areal in verschiedenen Firmen der Luftfahrtbranche arbeiten, doch ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt.