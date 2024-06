Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, Jahrgang 1989, besuchten bis zur dritten Klasse die jüngst geschlossene Grundschule an der Schmeilstraße in Magdeburg.

Magdeburg. - Die Magdeburger Grundschule in der Schmeilstraße ist Geschichte. Sie wurde geschlossen. Was bleibt, sind Erinnerungen. Die Mutter von Bill und Tom Kaulitz denkt an ihre Schulzeit zurück. Sie wie auch ihr Vater und die Zwillinge drückten dort die Schulbank. Was sie zu erzählen hat.