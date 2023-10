Freizeit Extremsport: Was einen Magdeburger antreibt, 24 Stunden am Stück mit dem Rad zu fahren

Bis vor einem Jahr ist er höchstens mal zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren. Das hatte nur einen Gang. In diesem Jahr hat Andy Hesse die Lust am Radfahren aber so richtig gepackt. Mit seinem neuen Rad hat er sich nach Italien aufgemacht. In gut einer Woche will er zudem einen ganzen Tag lang durch die Region radeln – für einen guten Zweck.