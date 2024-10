Die Gierseilfähre bleibt in Westerhüsen am Ufer vertäut und startet erst 2025 wieder in Magdeburg.

Magdeburg. - Die Gierseilfähre Westerhüsender Magdeburger Weiße Flotte kann erst wieder im Jahr 2025 übersetzen, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilen.

Die Fähre habe wegen eines Hochwasserschadens an einer Verankerung vorzeitig in die Winterpause geschickt werden müssen, heißt es. Für die Reparatur werde Spezialgerät benötigt, welches erst im Winter zum Einsatz kommen könne. Daher werde das Schiff bis zum offiziellen Saisonende am Ufer vertäut und werde anschließend ins Winterlager überführt, so die MVB.

Zum Saisonbeginn 2025 soll die Gierseilfähre wieder wie gewohnt zwischen Westerhüsen und Kreuzhorst übersetzen.

Die Fähre zwischen Buckau und Stadtpark bleibt planmäßig im Einsatz.