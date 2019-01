In Magdeburg ist über Nacht ein Auto gestohlen worden. Die Fahndung nach dem SUV der Marke Ford läuft.

Magdeburg (ag) l In der Nacht zum 31. Januar 2019 haben Autodiebe wieder in Magdeburg zugeschlagen. In Ottersleben entwendeten sie einen Ford Edge.

Der Halter des Fahrzeugs hatte den SUV-Wagen - ein neueres Modell - am Mittwochabend im Bereich seines Hauses in der Straße Alt Benneckenbeck abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte er den Diebstahl. Im Auto befand sich auch etwas Geld in zweistelliger Höhe.

Die Polizei leitete sofort die Fahndung nach dem Fahrzeug ein. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg entgegengenommen.