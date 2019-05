Das Bild der Überwachungskamera zeigt den Täter beim Überfall auf einen Supermarkt in Magdeburg-Ottersleben am 23. Februar dieses Jahres. Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizeiinspektion Magdeburg

Die Polizei sucht nach einem Mann, der Raubüberfälle auf Supermärkte in Magdeburg und Niederndodeleben begangen haben soll.

Magdeburg (vs) l Die Polizei in Magdeburg hat dazu jetzt Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Diese wurden am 23. Februar 2019 in einem der Supermärkte aufgenommen.

Der Tatverdachtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 185 cm groß, schlank, maskiert mit schwarzer Skimaske, blauer Jeans, schwarzer Jacke mit einem weißen Logo auf dem linken Brustbereich und grauen Schuhen. Die Polizei fragt: Wer kennt die hier abgebildete Person, kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Täters geben?

Polizei hofft auf Hinweise

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-5196, entgegen. Darüber hinaus kann auch jede weitere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Der Unbekannte hatte am 23. Februar 2019 mit einem Hammer einen Penny-Markt in Magdeburg-Ottersleben überfallen und mehrere tausend Euro erbeutet. Auch ein Raubüberfall am 15. März 2018 auf einen Supermarkt in Niederndodeleben wird dem Verdächtigen zugeordnet.

Tageseinnahmen erbeutet

Der maskierte Räuber hatte unter Androhung von Gewalt die Tageseinnahmen erbeutet und war unerkannt entkommen.